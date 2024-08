4-годишно момче разби древна стомна на 3500 години в израелски музей (СНИМКИ)

Малко момче случайно бутна и счупи рядка стомна на 3500 години, докато се опитваше да надникне в нея в музей.

Семейството на четири годишния малчуган било на посещение в музея "Хехт" в Хайфа, Израел, който има уникална политика да излага артефакти без стъкло, за да бъдат достъпни за туристите.

Забележителната стомна датира от бронзовата епоха - между 2200 и 1500 г. пр.н.е. и е стояла в музея в продължение на 35 години преди нелепия инцидент в петък.

Бащата Алекс разказа пред Би Би Си, че синът му "дръпнал леко стомната", защото искал да разгледа предмета отблизо, но вместо това той се преобърнал и се счупил на няколко парчета. Той бил шокиран, когато видял детето си да стои до счупения артефакт и първоначално си помислил, че не то е виновно.

В необичаен развой на събитията обаче директорът на музея д-р Инбал Ривлин му казал: "Не се страхувай, нямаме претенции към теб", според Sky News.

A boy at a museum today broke a priceless 3500 year old jar.

The incident took place at the Hecht museum in Haifa, Israel. #Oy pic.twitter.com/eEVs1rhewm