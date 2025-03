Гал Гадот призова за освобождаването на заложниците в Газа, докато получаваше престижна награда

Израелската актриса Гал Гадот сподели, че е „дълбоко развълнувана“ от наградата International Leadership Award на Лигата срещу поругаването (Anti-Defamation League - ADL), която ѝ бе връчена по време на събитието Never Is Now в центъра „Джавитс“ в Манхатън. Тя произнесе 12-минутна реч, в която отново потвърди гордостта си, че е осмо поколение еврейка и израелка, и настоя за незабавното освобождаване на заложниците, които все още се намират в Газа.

„С всяко ново освобождаване на заложник, чуваме покъртителни свидетелства за това през какъв ужас са преминали. Всяка минута за тях е истински ад. Животът им е в опасност и трябва да се върнат у дома“, заяви 39-годишната Гадот, която след месец навършва 40, под бурните аплодисменти на публиката.

Актрисата също подчерта, че „никой не може да си затваря очите“ за нарастващата омраза към евреите по целия свят: „Достатъчно е. Ще се противопоставим на антисемитизма и няма да му позволим да ни победи или да ни дефинира, защото нашата любов е по-силна от тяхната омраза.“

Часове след церемонията Гадот публикува позиция в Instagram пред своите над 133 милиона последователи, където написа, че е време всички „да откажем да мълчим пред лицето на антисемитизма“: „7 октомври беше повик за събуждане, но и доказателство за нашата устойчивост и несломима връзка. Трябва да продължим да споделяме своите истории и да се противопоставяме на омразата – любовта винаги ще бъде по-силна.“

На 16 ноември Гал и съпругът ѝ Ярон Версано ще отбележат първия рожден ден на малката си дъщеря Ори, а на 20 март ще отпразнуват осмия рожден ден на дъщеря си Мая. Двамата са родители и на 13-годишната Алма, както и на тригодишната Даниела, за които актрисата казва, че ще ги възпитава като „силни, независими млади жени от еврейски произход“.

Наскоро в социалните мрежи се появиха слухове, че Гал е отказала да връчи наградата за най-добър документален филм на режисьора Ювал Абрахам за палестинския му проект No Other Land. Представител на актрисата обаче категорично заяви пред DailyMail.com, че това е напълно невярно. Тя е била предвидена да връчи приза за най-добри визуални ефекти заедно с колежката си от „Снежанка“ Рейчъл Зеглър и именно това е направила на официалната церемония.

Също така, Гал Гадот влиза в ролята на Злата кралица в игралната версия на Disney „Снежанка“, която е с бюджет от 269 млн. долара. Филмът на Марк Уеб ще бъде придружен от цяла поредица от компютърно генерирани джуджета, а в него 23-годишната актриса Рейчъл Зеглър изпълнява изцяло нова песен, „Waiting on a Wish“. „Снежанка“ е планирана да излезе по кината в САЩ и Великобритания на 21 март.

В същото време Гал вече приключи снимките на ролята си в „In the Hand of Dante“ – драма с бюджет 25 млн. долара на реж. Джулиан Шнабел, където си партнира с Джейсън Момоа, Оскар Айзък, Джерард Бътлър, Ал Пачино, Мартин Скорсезе и Джон Малкович. През ноември 2023 г. пък излезе новината, че Гадот ще участва в лондонския екшън-трилър „The Runner“ под режисурата на Кевин Макдоналд, а впоследствие ще продуцира и ще се превъплъти в ролята на Клеопатра в дългоочакваната историческа лента на Карий Скогланд.