Култовият оранжев диван от "Приятели" се продава на търг за 30-годишнината на сериала

Някои от любимите ви сувенири от "Приятели" ще бъдат предложени на търг. В чест на 30-годишнината на ситкома, ще бъдат предложени дрехи, носени от Кортни Кокс (Моника), Дженифър Анистън (Рейчъл) и Лиса Кудроу (Фийби), както и репродукция на дивана, който се вижда в началните надписи.

Оригиналният диван е открит от декоратора Грег Гранде в склада в мазето на студиото Warner Bros. За 25-годишнината на ситкома 30 реплики на оранжевия диван с ресни, разпознаваем и от кафенето Central Perk, обиколиха САЩ през 2019 г. - от Гранд Каньон до Емпайър Стейт Билдинг. Прословутият диван, изложен на търг, се оценява на 2000-3000 долара. Студийна репродукция на знака Central Perk, оценена на 500-700 долара, също се предлага чрез аукционната къща за попкултура Julien’s Auctions и Warner Bros.

