Излюпиха се първите змии, изкуствено създадени от замразени проби

Зоопаркът в Мемфис успешно създаде първото в историята потомство от влечуги, използвайки криоконсервирана (замразена) семенна течност и изкуствено осеменяване—голям скок напред в науката за опазване на влечугите.

Във вторник три малки луизиански борови змии поеха за пръв път дъх на този свят след повече от пет години изследвания, които направиха възможно раждането им. Боровите змии са класифицирани като заплашени от Службата за опазване на рибата и дивата природа на САЩ и скоро може да станат застрашени от изчезване.

"Появата на тези три излюпени екземпляра обобщава петгодишните репродуктивни изследвания и 30-годишното използване на най-съвременните научни постижения и отдадеността на зоологическата градина в Мемфис за спасяване на луизианската борова змия от изчезване," каза в изявление Бет Робъртс, старши репродуктивен учен в зоологическата градина в Мемфис.

