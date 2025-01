Двуметров питон превзе банкомат (ВИДЕО)

В столицата на Тайван - Тайпе - двуметрова змия превзе банкомат и попречи на клиент на банка да го използва. Инцидентът е заснет на видео от Need To Know.

На кадрите от 20 януари се вижда голям питон, който се качва на уличен банкомат и пълзи по него. Видеото е заснето с камера на мобилен телефон от случаен минувач.

„Леле, каква голяма змия... Има огромна змия, седнала е на банкомата. Дошла е да тегли пари. Дълга е около два метра. Наистина е голяма, твърде голяма“, коментира мъж на видеото зад кадър.

В края на видеото питонът пада от банкомата на земята. Тъй като 29 януари бележи началото на годината на Змията според китайския календар, мнозина написаха в коментарите към видеото, че появата на питон на банкомат означава пари. Според тях авторът на видеото скоро ще има късмет.