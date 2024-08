Тайра Банкс се завръща в надпреварата за следващия американски топмодел на Victoria's Secret.

Бившият ангел на Victoria’s Secret и водеща на предаването “America’s Next Top Model” ще се завърне, за да дефилира на възстановеното модно шоу на гиганта за бельо на 15 октомври в Ню Йорк.

50-годишната Банкс и колежката ѝ Джиджи Хадид обявиха новината чрез дръзко видео в Инстаграм в сряда, на което се вижда как 29-годишната Джиджи облечена в блестяща сребриста мини рокля и се разхожда във фоайето на луксозен хотел.

Зад рецепцията беше Банкс, която беше обърната с гръб, за да покаже черното си копринено сако с надпис: “Victoria’s Secret Fashion Show 2024.”

Хадид почука на звънеца, но Банкс беше твърде заета да подрежда поканите за събитието на подиума.

След като Хадид почука звънеца за втори път, Банкс отметна дългата си карамелена коса, за да се обърне и да се изправи с лице към русата красавица.

В този момент започна да звучи “Femininomeno” на Chappell Roan’.

След това Тайра подаде на Хадид златен плик със заветната покана и каза: “Ще се видим там”

Хадид промълви: “Благодаря ти” и “Обичам те”, преди да си тръгне.

Банкс — която е участвала в девет модни ревюта по време на работата си с марката, като последното е било през 2005 г. — коментира: "„Това, от което наистина се нуждаем, е женствен феномен!"

Хадид, от своя страна, е участвала в три ревюта за компанията, без да се включва миналогодишното “Victoria’s Secret: The Tour “23.

Ежегодно събитие на модния подиум — започнало през 1995 г. — беше отменено през 2019 г. на фона на критиките, че продуктите и моделите на Victoria’s Secret не са достатъчно приобщаващи.

Tyra Banks to return to Victoria’s Secret Fashion Show runway after 19 years https://t.co/Pe3gc1wcdG pic.twitter.com/Htccr7pw0v