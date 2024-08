Охранители нападнаха фен на Адел по време на концерт (СНИМКА)

Почитател на Адел е откаран в болница с мъчителни наранявания, след като охранители обезобразяват лицето му по време на мечтаното пътуване до Германия, за да види изпълнението на суперзвездата.

26-годишният Стивън Фолдс е със счупена очна кухина, след като е бил пребит при предполагаемото хомофобско нападение.

На следващата вечер младият мъж от Глазгоу разказа: “Продължиха да ме удрят — бях покрит със синини и порязвания. Платихме повече от 2 000 паунда за това пътуване, а аз дори не успях да видя как Адел пее една песен."

Стивън получил билети за концерта на британската поп звезда като подарък за рождения си ден от 27-годишния си партньор Тони Маккормик. Двойката пътувала до Мюнхен за петдневна ваканция, преди да отиде да види любимата му изпълнителка.

Те пристигнали по-рано на откритата арена с капацитет 80 000 души, за да се потопят в атмосферата във фен зоната. Но мечтаната нощ на Стивън се превръща в кошмар, след като той е бил "нарочен" от група охранители само няколко минути преди началото на шоуто.

