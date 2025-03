Илон Мъск поиска незабавното излизане на САЩ от НАТО

САЩ незабавно трябва да напуснат НАТО, каза американският милиардер Илон Мъск, който от няколко седмици работи и в администрацията на новия американски президент Доналд Тръмп, предаде The Economic Times.

„Ние наистина трябва да го направим. Няма смисъл Америка да плаща за отбраната на Европа“, написа Мъск в отговор на туит, призоваващ за мигновено излизане от НАТО.

Коментарът на съветника на Тръмп идва на фона на влошените отношения между Белия дом и Европа. Президентът на САЩ каза, че европейските страни трябва да увеличат до 5% от БВП разходите си за отбрана, защото в противен случай американската армия няма да се притече на помощ на Европа в случай на война.

Лидерите на ЕС се срещнаха преди дни на извънредна среща в Брюксел, за да обсъдят именно разходите за отбрана.

Навлязохме в нова ера на сурова геостратегическа надпревара, всичко стана въпрос на сделка, бързината на промените нарасна и са необходими решителни и смели действия. Европейските ценности - демокрация, свобода и върховенство на закона, са под заплаха, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

САЩ над 80 години са наш съюзник. Имаме различни виждания по някои въпроси, но общите ни интереси винаги са по-силни. Трябва да намерим общи пътища, призова Фон дер Лайен. С президента на САЩ ще се срещнем, когато моментът е подходящ, посочи тя, цитирана от БТА.

Фон дер Лайен отбеляза, че Европа трябва да повиши военните разходи и да носи отговорност за собствената си сигурност. По нейните думи Европейският съюз и НАТО съвместно ще определят къде трябва да се инвестира повече. Важно е с НАТО да се допълваме, досега съгласуваме действията си успешно, каза председателят на ЕК.

