Лекар, обвинен за смъртта на Матю Пери, се призна за виновен

Един от двамата лекари, обвинени в смъртта на Матю Пери, се яви за първи път във федералния съд в Лос Анджелис в петък, след като постигна споразумение да се признае за виновен и да сътрудничи на прокуратурата.

Д-р Марк Чавес, на 54 г., от Сан Диего, е постигнал споразумение с прокуратурата по-рано този месец да се признае за виновен в заговор за разпространение на хирургическия анестетик кетамин. Той е третото лице, което се признава за виновно след фаталното предозиране на звездата от "Приятели" миналата година.

Чавес се съгласи да сътрудничи на прокуратурата при преследването на други лица, включително на лекаря, с когото Чавес е работил, за да продаде кетамин на Пери. С американската прокуратура работят и асистентът на Пери, който признава, че му е помогнал да получи и да си инжектира кетамин, както и познат на актьора, който признава, че е действал като пратеник и посредник на наркотици.

One of two doctors charged in connection with Matthew Perry's death has reached a plea deal with prosecutors, agreeing to cooperate as they pursue others.



"He allegedly was not the one supplying the ketamine directly to Matthew Perry," @astoneabcnews reports pic.twitter.com/B27tr4OwmO