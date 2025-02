Матю Пери е получил 27 инжекции кетамин преди смъртта си

Новият документален филм на платформата Peacock проследява последните дни от живота на Матю Пери преди фаталния инцидент на 28 октомври 2023 г. Според аутопсията звездата от Приятели е имал „изключително високи нива на кетамин“ в организма си, като документалната продукция твърди, че в последните три дни от живота си той е получил 27 дози от веществото, съобщава People.

„Очевидно д-р [Салвадор] Пласенсия е предоставял кетамин на личен асистент на Пери, който няма никаква медицинска подготовка, а той е инжектирал опасното вещество, въпреки че рисковите фактори за Пери са били изключително високи,“ заявява в документалния филм Мартин Естрада, бивш прокурор на Калифорнийския централен окръг, който стартира разследването на случая.

През средата на октомври Пласенсия е игнорирал множество предупредителни сигнали и продължил да прилага кетамин на Пери по незаконен начин. Разследването установява, че лекарят е организирал срещи с актьора на различни места, включително паркинг в Лонг Бийч, където му инжектирал кетамин на задната седалка на автомобил. „Лекарите не бива да инжектират пациенти в паркинги“, казва Естрада.

„Д-р Пласенсия, като квалифициран специалист, е бил напълно наясно с рисковете“, продължава прокурорът. „Една от основните теми в обвинителния акт е, че всички замесени лица са били наясно с последствията, но въпреки това са позволили алчността им да изложи на риск живота на Матю Пери.“

Matthew Perry Allegedly Received 27 Shots of Ketamine Before His Untimely Death, New Documentary Claims https://t.co/XEQsliee0o