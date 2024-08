Ед Шийрън - певецът, който върна поп музиката на земята

Ед Шийрън е певецът, който върна поп музиката на земята, коментира „Гардиън“ по повод неизменно възходящата кариера на доброто момче на британската сцена. На 33 години Шийрън е носител на множество награди както за изпълнение, така и за авторска музика. През 2019 г. печели „Грами“ за най-добро солово изпълнение и за песен на годината за Thinking Out Loud, припомня БТА.

Тази вечер е концертът му на стадион „Васил Левски“ в София.

Музикалните критици го определят като трубадур, който излиза пред многохилядна публика, „въоръжен“ единствено с китара и глас. И с небрежен стил. Затова и медиите са изненадани от близкото му приятелство със звездната Тейлър Суифт. Приятели сме повече от десет години и си говорим по телефона с часове, разказва Шийрън пред „Билборд“ през 2023 г.: „Тя наистина ме разбира и това е терапевтично“.

Певецът, написал и изпълнил хитове като Shape of You и Castle on the Hill, никога не се е замесвал в скандали – с изключение на делото за плагиатство, заведено от наследниците на Марвин Гей, което спечели през 2023 г., и никога не е прибягвал до каквито и да е стратегии за преследване на популярност. Преди десетина години прави критична забележка за външния вид и поведението на Майли Сайръс и почти веднага се извинява. Ед Шийрън просто не обича конфликта.

Певецът твърди, че се чувства най-добре в провинцията. Съпругата му Чери принадлежи към приятелски кръг още от детските му години. Единственото донякъде шокиращо обстоятелство в живота на семейството е изборът за имена на двете малки дъщери – Лира Антарктика и Джупитър. „След като станах баща, се чувствам по-здрав от когато и да било, правя упражнения всеки ден, прекрасно е“, споделя Шийрън пред водещия Джеймс Кордън в „Лейт лейт шоу“ през 2021 г.

Медиите в Обединеното кралство също уважават стремежа на Шийрън да бъде дискретен, а той, от своя страна, им отвръща с искреност. По време на най-тежкия период в живота му – през 2022 г. съпругата му Чери е диагностицирана с рак при втората си бременност, британските медии дават възможност на двойката да изживее изпитанието без излишен натиск. През 2023 г. в документална поредица на „Нетфликс“, посветена на Шийрън, двамата съпрузи говорят открито за тежестта да отглеждат две малки деца и да се борят със заболяването на Чери. „За Ед беше важно да може да каже на хората, че не е просто машина за музика, не е робот, който се стреми да прави хитове под номер едно в класациите. Той е баща, син, приятел“, споделя Чери. Шийрън разказва, че е написал седем песни за четири часа в опит да продължи да живее по обичайния начин и да се справи с болката.

„Да пиша песни е моята терапия, така намирам смисъл“, казва певецът пред „Пийпъл“. „Работих повече от десетина година, за да постигна перфектното акустично звучене в един албум. Написах и направих записи на стотици песни, имах ясна визия за това какъв трябва да бъде крайният резултат. И тогава, в началото на 2022 г., поредица събития промениха живота ми, отразиха се на психичното ми здраве и на начина, по който гледам на музиката и на изкуството като цяло. За първи път нямах желание да създам албум, който публиката харесва, а се опитах да направя нещо честно, което показва къде се намирам в живота си на възрастен“, допълва той.