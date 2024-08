Брадли Купър запозна дъщеря си с Джиджи Хадид (СНИМКИ)

Брадли Купър и Джиджи Хадид изглежда са достигнали нов етап в своята връзка, почти една година след като започнаха бурния си романс през октомври 2023 г.

В четвъртък щастливата двойка, която прекара уикенда в празнуване на 37-ия рожден ден на Блейк Лайвли в дома на Тейлър Суифт в Роуд Айлънд, беше видяна да каца в Сардиния заедно с дъщерята 49-годишния актьор - Леа Де Сейн, на седем години, и майка му, Глория Кампано.

Това е първият път, в който 29-годишният супермодел е сниман с малкото момиченце на приятеля си. 12-кратният номиниран за „Оскар“ актьор споделя единственото си дете с бившата си партньорка Ирина Шейк.

На публикуваните снимки изглежда, че Брадли е грижовен татко, докато държи за ръка Леа, докато слизаха от луксозен черен джип, след като пътуваха до втория по големина остров в Италия с частен самолет.

View this post on Instagram

За полета Хадид носеше изрязана бяла тениска, светли сини дънки, няколко колиета и маслиненозелена бейзболна шапка.

Междувременно Леа изглеждаше очарователно в розова рокля с цветя и обувки крокс. Майката на Купър носеше черен блейзър на райета върху бяла тениска и тъмни панталони. За да придаде цвят, тя добави към ансамбъла си тюркоазено колие.

Хадид също има дъщеря - Кай, която споделя с бившия си съпруг Зейн Малик, но тя не присъстваше на пътуването.

Gigi Hadid arriving in Sardinia, Italy, alongside Bradley Cooper and friends.



📸 More photos: https://t.co/wyyHlWJMF8 pic.twitter.com/8N3reZUsW7