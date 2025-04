Дъщерята на Том Ханкс разкрива драматични спомени от детството си в предстоящите си мемоари

Дъщерята на холивудския ветеран Том Ханкс – Елизабет Ан Ханкс – сподели лични и болезнени истории от своето детство, които ще бъдат публикувани в нейната предстояща книга The 10: A Memoir of Family And The Open Road, която ще излезе на 8 април. Спомените ѝ хвърлят светлина върху един по-малко познат период от живота на актьора от "Форест Гъмп" и разкриват сложните отношения в неговото първо семейство.

Елизабет е дъщеря на Том Ханкс от първия му брак със Сюзън Дилингам, с която той е женен от 1978 до 1987 г. Двамата имат две деца – Колин Ханкс, който също е актьор, и Елизабет. След развода основната грижа за децата поема майката, но според мемоарите на Елизабет, нещата невинаги са били под контрол.

"Баща ми дойде да ни вземе от училище, но ние не бяхме там. Оказа се, че не сме ходили на училище от две седмици и той трябваше да ни проследи.,“ разказва тя.

Сюзън без предупреждение взима двете си деца и ги премества от Сакраменто в Лос Анджелис, без да уведоми Том Ханкс – ход, който оставя актьора в паника и принуждава да ги търси сам.

В интервю за The New York Times през 2019 г., Том Ханкс говори откровено за разликите между първите си две деца – Колин и Елизабет – и по-малките си синове от брака с актрисата Рита Уилсън: Чет (роден през 1990 г.) и Труман (роден през 1995 г.).

Tom Hanks’ daughter details difficult childhood in new memoir https://t.co/aZPIG6G3Sp pic.twitter.com/Yga9id2HYT — The Independent (@Independent) April 3, 2025

„Колин и Елизабет помнят, когато баща им беше просто човек, който се опитва да плати наема. Другите ми деца се родиха, когато вече бях утвърден. Животът им е коренно различен,“ обясни Ханкс.

Той добавя, че най-важното, което един родител може да каже на децата си, е:

„Обичам те. Нищо не можеш да направиш, което да промени това. Надявам се да ми простиш понякога. Какво мога да направя за теб?“

Елизабет описва майка си като жена, която страда от епизоди на параноя и заблуди, макар и никога да не е била официално диагностицирана. В мемоарите си тя предполага, че Сюзън е имала биполярно разстройство – състояние, което постепенно я карало да се отдръпне от родителските си задължения.

В откъс, публикуван от списание People, Елизабет си спомня как домът им се превръща в мрачно и негостоприемно място:

„С годините задният двор се напълни с кучешки изпражнения до степен, че не можеше да се ходи из него. Къщата миришеше на дим, хладилникът или беше празен, или пълен с развалена храна. Майка ми прекарваше все повече време в леглото, потънала в Библията.“

След една особено напрегната вечер, когато емоционалното насилие преминава във физическо, младата Елизабет решава да се премести при баща си в Лос Анджелис, по средата на седми клас.

The 10 проследява едно дълго пътуване – не само географско, но и емоционално. Елизабет прекарва шест месеца на път от Лос Анджелис до Палатка, Флорида – родният град на майка ѝ, с цел да разбере повече за нея преди смъртта ѝ от рак на белия дроб през 2002 г.