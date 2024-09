Брад Пит и Инес де Рамон с дебют на червения килим във Венеция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Брад Пит и Инес де Рамон дебютираха като двойка на червения килим на премиерата на филма "Вълци единаци" на кинофестивала във Венеция в неделя.

Звездата от “Bullet Train” носеше черен костюм на Louis Vuitton, докато 34-годишната дизайнерка на бижута зашеметяваше в бяла рокля с едно рамо.

Двойката се държеше за ръце и се гушкаше, докато позираше за фотографите.

Brad Pitt and Ines de Ramon arrive to the Venice premiere of #Wolfs. pic.twitter.com/b7Ce59arTm — Variety (@Variety) September 1, 2024

Колегата на Пит, Джордж Клуни, също присъстваше на събитието заедно със съпругата си Амал Клуни.

Влюбените гълъбчета от А-листата изглеждаха шикозно на събитието, като 63-годишният актьор “Билет за рая” изглеждаше елегантно в класически черен смокинг. Междувременно 46-годишната адвокатка по правата на човека блестеше в жълта рокля на Atelier Versace, която съчета с чанта на Judith Leiber.

Brad Pitt casts Ines de Ramon for his new upcoming film “ When Harry and Meghan? Noooo that’s Brad new smooch, baby got back. They made their Red Capet debut, as his business partner George and wife Amal reminded us “Age is just a number” https://t.co/57lpIzUy3a… pic.twitter.com/v52q0g3wFS — theMarkoJenx.cn (@themarkojenx) September 2, 2024

Четиримата позираха заедно на червения килим, докато празнуваха новия екшън-комедиен филм на Пийт и Джордж.

Amal and George Clooney with Ines de Ramon and Brad Pitt at the Lido in Venice for World Première of 'WOLFS'. #Venezia81 pic.twitter.com/Y40x7MEUFq — filmser (@filmser) September 1, 2024

Премиерата се състоя, след като предната вечер двете двойки излязоха на двойна среща в един от любимите ресторанти на Клуни във Венеция, Италия.

Групата беше заснета да се вози с лодка такси до Ristorante da Ivo за вечеря в събота.

The two couples stepped out—via a mahogany boat—for a night out on the town. https://t.co/dAf9DVqlBV — Vogue Magazine (@voguemagazine) September 1, 2024

Пит и де Рамон изглеждаха влюбени един в друг, тъй като стояха близо един до друг на плавателния съд, докато се любуваха на гледките наоколо.

Двойката, която предизвика слухове за връзка през ноември 2022 г., пристигна стилно във Венеция по-рано същия ден.

През миналата седмица организаторите на филмовия фестивал разкриха, че са взели допълнителни предпазни мерки, за да гарантират, че Пит няма да се сблъска с бившата си съпруга Анджелина Джоли на фона на спорния им развод.

Звездите от филма “Мистър и Мисис Смит”, които имат общо шест деца, водят съдебни битки, откакто 49-годишната Джоли подаде молба за развод през 2016 г.

Де Рамон пък преди това беше омъжена за звездата от “Дневниците на вампира” Пол Уесли. Двамата се разделиха през 2022 г. преди връзката ѝ с Пит.

