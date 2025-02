След 60 години в киното: Робърт де Ниро дебютира на малкия екран

След шест десетилетия кариера в киното актьорът Робърт де Ниро дебютира в първия си телевизионен сериал, но не е убеден, че би го направил отново, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не знам. Това е много работа. Все едно да направиш три игрални филма един след друг", казва 81-годишният американски актьор.

Де Ниро се превъплъщава в образа на бивш президент на САЩ в лимитирания сериал на стрийминг платформата Нетфликс "Нулев ден" (Zero Day), който изследва темите за истината и дезинформацията.

Миналата година актьорът ветеран каза, че никога не би изиграл Доналд Тръмп.

В сериала на Нетфликс героят на Робърт де Ниро оглавява Комисията "Нулев ден" след кибератака, която е нанесла хаос и е отнела живота на хиляди хора в САЩ, отбелязва Ройтерс.

Матю Модайн, който играе политик, отбелязва, че сюжетът на сериала отразява как се губи доверието в институциите. "Въпросът не е дали кибератаката ще се случи в САЩ или в някоя друга държава по света. Въпросът е кога", каза той.

Де Ниро допълва, че подготовката за ролята е била интензивна, но усилията са си стрували.

Сериалът е заснет по време на последната президентска кампания в САЩ и създателите му Ноа Опенхайм и Ерик Нюман казват, че са били изненадани до каква степен изкуството сякаш имитира живота.

In the wake of a devastating cyber attack, a former President (Robert De Niro) is tasked with finding the perpetrators and seeking truth amid the chaos— but how can you seek the truth when you can’t even trust your own mind?



Zero Day, a new limited series, premieres February 20. pic.twitter.com/Tq2lma7Ykw