„Kетаминовата кралица“ и лекар от Калифорния ще бъдат съдени за смъртта на Матю Пери

Лекар от Калифорния и жена, обвинени в незаконно предоставяне на лекарството кетамин на актьора от сериала "Приятели" Матю Пери преди смъртта му, ще бъдат изправени пред съд в САЩ през март 2025 г., предадоха Ройтерс и ДПА, като цитираха съдебни документи.

Звездата от сериала "Приятели" почина през октомври м.г. след предозиране с препарата, припомня БТА.

Д-р Салвадор Пласенсия и Джасвийн Санга, която според властите е доставяла лекарството и е известна сред клиентите като "кетаминовата кралица", не се признават за виновни по обвиненията, свързани със смъртта на Пери.

Trial Date Set for Doctor and ‘Ketamine Queen’ Linked to Matthew Perry Case https://t.co/MHnsTTyYnN