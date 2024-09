Наоми Кембъл изживява вихрен романс с диджей (ВИДЕО)

Запознати източници разказаха за "Сън" подробности за връзката между Наоми Кембъл и нейния предполагаем нов приятел Грегор Сютерлин, който носи псевдонима DJ Rampa. По-рано 54-годишната супермоделка бе засечена да го целува в един от клубовете на Миконос.

Според техни приятели двамата са прекарали лятото заедно. „Те имат истинска химия и прекараха невероятно лято заедно. Той иска да види докъде ще стигне това и те се държат като двойка“, казва източникът, предава БГНЕС.

Naomi Campbell is living her best life with DJ Rampa in Mykonos.. pic.twitter.com/DMwuqmufQf