За първи път: Показват тоалети и писма на Мерилин Монро

Повече от 250 предмета, принадлежали на Мерилин Монро, ще бъдат изложени за първи път в Обединеното кралство, пише ФОКУС.

Изложбата ще дойде в Лондон през октомври, като любовните писма на актрисата, сатенените дрехи и гримът ще бъдат изложени на публиката.

Те идват от частната колекция на Тед Стампфър, който притежава над 1500 предмета, собственост на холивудската звезда.

Акцентите в изложбата включват предмети от нейната продуцентска компания, сувенири от нейните снимки в Лондон и изображения от срещата ѝ с кралица Елизабет II.

Някои от най-известните ѝ тоалети също ще бъдат достъпни за разглеждане, превеждайки посетителите през нейния произход като Норма Джийн Мортънсън, до живота ѝ като легендарна обществена фигура.

Гримовете, обувките и козметичните артикули също ще бъдат част от изложбата в Arches London Bridge на 18 октомври.

Стампфър, който е куратор на изложбата, казва, че е "доволен", че личната колекция на Мерлин ще бъде изложена в Лондон.

"През 1962 г., след смъртта ѝ, нейните предмети бяха съхранявани и запазени, почти като в капсула на времето, в продължение на близо четири десетилетия", добави той.

"Прекрасно е да можем да споделим тези уникални предмети, които могат да ни дадат истинска представа за нейния живот, позволявайки ни днес да се доближим до истинската Мерилин Монро и нейната самоличност."

Въпреки смъртта си преди повече от 60 години, Мерилин Монро остава огромна фигура на поп културата в световен мащаб.

Известна с това, че играе комични блондинки, американската звезда се появява в популярни филми като As Young as You Feel и Monkey Business.

Тя беше една от най-добрите актриси в Холивуд повече от десетилетие, като нейните филми печелят над 200 долара през 40-те и 50-те години на миналия век.

Личният ѝ живот бил проследен отблизо в пресата - включително трите ѝ провалени брака с Джеймс Дохърти, Джо ДиМаджио и Артър Милър.

Тя почина от свръхдоза в дома си в Лос Анджелис на 36-годишна възраст, като смъртта ѝ беше определена като вероятно самоубийство, припомня BBC.