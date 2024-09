Покойната кралица Елизабет II написала две последни писма на смъртния си одър

Две години след смъртта на кралица Елизабет II продължават да се се появяват подробности за последните ѝ часове - включително информация за последните писма, които е написала, преди да издъхне.

Покойната кралица почина мирно в Балморал на 8 септември 2022 г. на 96-годишна възраст. "Много мирно. В съня си. Изплъзна се. Старост. Тя дори не е разбрала какво се случва. Без болка", предаде личният ѝ секретар сър Едуард Йънг в бележка.

Кралският експерт Робърт Хардман сподели допълнителни подробности за моментите след смъртта на кралицата в книгата си "King, Charles III: New King, New Court. The Inside Story". В нея той разкрива, че малко след като сър Едуард е написал бележката си, лакей е донесъл заключена червена кутия с документи, намерени на смъртното легло на покойната кралица.

„Когато беше отворена, персоналът откри две запечатани писма: едното до нейния син и наследник, сега крал Чарлз III, а другото до самия сър Едуард," Хардман пише в книгата си. "Въпреки че е малко вероятно съдържанието им някога да бъде оповестено публично, съществуването на писмата показва, че 96-годишната Елизабет тихо е разбрала, че времето ѝ на тази земя е към края си."

Съобщава се също, че кутията е съдържала последната част от документацията на кралицата и последната кралска заповед: нейният избор на кандидати за Ордена за заслуги за 'изключително заслужена служба' в цялата Британска общност. "Дори на смъртния си одър имаше работа за вършене. И тя го беше направила",отбелязва още Хардман.

Едуард Йънг е служил като частен секретар на покойната кралица от 2017 г. до 2023 г. За първи път е назначен в Кралското домакинство през 2004 г., като е бил асистент на Елизабет II и след това като заместник-личен секретар до повишаването му в частен секретар.

След смъртта на кралицата, Йънг служи като съвместен главен личен секретар на крал Чарлз III, за да помага в първите дни на управлението му, докато не се оттегли през май 2023 г. Говорител на двореца каза тогава, че Йънг е донесъл "огромен резервоар от мъдрост и опит, за да помогне за осъществяването на промяната на царуването".

Като дискретна фигура в двореца, лорд Йънг е увековечен в мемоарите на принц Хари, "Резервният", под псевдонима „Пчелата“. Херцогът на Съсекс каза, че лорд Йънг е известен като Пчелата благодарение на неговото "овално и размито лице" и склонност към "плъзгане наоколо с голямо хладнокръвие и уравновесеност". Той добави, че личният секретар „е бил толкова уравновесен, че хората не са се страхували от него. Голяма грешка. Понякога последната им грешка". След пенсионирането си като личен секретар на монарха, Йънг получава титла на първенство, става лорд и е назначен за Кавалер на Големия кръст на Ордена на банята и Кавалер на Голям кръст на Кралския викториански орден.