Албумът на Бионсе Cowboy Carter не получи нито една номинация на американските награди за кънтри музика

Американските награди за кънтри музика пропуснаха албума на Бионсе Cowboy Carter, съобщи АФП, цитирана от БТА.Номинациите за наградите бяха обявени в понеделник. 43-годишната Бионсе не получи номинация.

"Критиката само ме стимулира да изляза от собствените си граници", написа певицата в Инстаграм.

Родената в Хюстън Бионсе стана първата чернокожа певица, оглавила американските класации на кънтри музика.

Beyoncé received zero nominations at this year's Country Music Awards.



'COWBOY CARTER' is both the most acclaimed and best selling new country album of 2024. pic.twitter.com/emxZV1JBrz