Бионсе махна фамилията на Джей Зи?

Бионсе и Джей Зи станаха обект на широка дискусия, след като Forbes публикува списък с най-влиятелните жени за годината, но пропусна фамилното име на Джей Зи от представянето на певицата. Феновете бързо забелязаха, че в статията тя е идентифицирана като "Бионсе Ноулс," вместо официалното ѝ име "Бионсе Ноулс-Картър," което предизвика спекулации за потенциална промяна на името и раздяла.

Новината идва на фона на обвиненията срещу Джей Зи, чието истинско име е Шон Картър. Той е изправен пред съдебен процес, обвиняващ го в изнасилване на 13-годишно момиче заедно с Пъф Диди на парти след 2000 MTV Video Music Awards. И двамата рапъри категорично отрекоха твърденията, като Джей Зи излезе с остро изявление, опровергаващо обвиненията, пише Hello.

Феновете бързо забелязаха промяната и се обърнаха към социалните медии, за да изразят своите теории. Някои предположиха, че това може да е "мека промяна на името," докато други докато други са категорични, че Бионсе иска да се разграничи от случващо със съпруга ѝ.

Други фенове обаче подчертаха, че Forbes често е използвал моминското име на Бионсе в миналото. Според тях, това не е изключение, въпреки че списанието я нарича "Бионсе Ноулс-Картър" в по-скорошни публикации, свързани с бизнеса ѝ, като например представянето на марката ѝ уиски SirDavis.

Beyonce changed her last name! Two words: Diddy List.



Hint: Her official last name was Carter-Knowles (Her husband, Jay Z's last name is Carter). pic.twitter.com/HSrm7IKCBV