Брад Пит със специално бижу в чест на Инес де Рамон (СНИМКА)

Брад Пит вече изобщо не се свени да показва любовта си към Инеs де Рамон.

60-годишният актьор и 31-годишната бижутерка бяха заснети от папараци по време на романтична вечер в Ню Йорк. Носителят на „Оскар“ даде ясно да се разбере, че отношенията им са сериозни, като си сложи диамантено колие с латинската буква I, в чест на Инес.

Пит и де Рамон, които имат връзка от ноември 2022 г., най-после решиха да официализират отношенията си пред медиите, като се появиха заедно на червения килим на филмовия фестивал във Венеция. По ирония на събдата, бившата съпруга на Брад – Анджелина Джоли, беше една от големите звезди на събитието.

Before George Clooney and Brad Pitt debuted their film Wolfs at the Venice International Film Festival, they enjoyed a sweet double date with their better halves. https://t.co/JlsYFmma8e