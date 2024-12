Осъдиха дубльор на Брад Пит на 16 години затвор за насилие над жени

Шотландец, работил като дубльор на Брад Пит, беше осъден на 16 години затвор от Върховния съд в Единбург след серия от обвинения в насилие над жени, включително изнасилване.

35-годишният Форд си уговарял срещи с жени чрез приложения за запознанства, в продължение на 12 години, като е подлагал жертвите си на физическо и сексуално насилие. Според прокуратурата, Форд е издевателствал над тях, като ги е задушавал, разбил е главата на партньорка в прозореца на автомобил, удрял е друга по лицето. Мъжът е изнудвал жените, като ги е заплашвал, че ще сподели техни неприлични снимки със семействата им и на работното им място, съобщи Би Би Си, предава БГНЕС.

„Форд е опасен и манипулативен сексуален хищник“, заяви инспектор Стивън Грей от шотландската полиция. „Надявам се, че щом вече е зад решетките, жертвите ще продължат напред с живота си.“

An aspiring actor who claimed to be a body double for Brad Pitt has been handed a 16-year jail sentence following Scotland’s first prosecution for 'stealthing'.https://t.co/6zudNuP7gO pic.twitter.com/0jPxp3YF2E