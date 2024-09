Дженифър Лопес и Бен Афлек се събраха заради децата (СНИМКИ+ВИДЕО)

Дженифър Лопес и Бен Афлек бяха забелязани отново заедно и в добро настроение на фона на развода си. Отчуждената двойка беше забелязана да обядва заедно с децата си в хотел Beverly Hills в Бевърли Хилс, Калифорния, в събота.

Източник каза на Page Six, “Бен и Джей Ло в момента са в Polo Lounge в хотел Beverly Hills, държейки се за ръце и целувайки се. Децата са с тях, но на отделна маса." Представителите на Лопес и Афлек не отговориха незабавно на исканията на Page Six за коментар.

Jennifer Lopez, Ben Affleck & their kids at The Beverly Hills hotel today 📸 @backgrid_usa pic.twitter.com/i5cNOnhgyB