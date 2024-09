Подкрепата на Тейлър Суифт отблъсна гласуващите за Камала Харис

Дни след като Тейлър Суифт подкрепи Камала Харис за президент, нова анкета разкри как изборът на поп звездата може да повлияе на решенията на избирателите в САЩ.

Ново проучване на YouGov установи, че само 8 процента от гласоподавателите казват, че подкрепата на Суифт ще ги мотивира „донякъде“ или “много по-вероятно” да гласуват за Харис, докато 20 процента казват, че вече е по-малко вероятно да гласуват за кандидатката на демократите.

Веднага след президентския дебат между Харис и бившия президент Доналд Тръмп, поп певицата сложи край на спекулациите, които се носят из мрежата от седмици, и публично подкрепи Харис.

“Ще дам гласа си за Камала Харис и Тим Уолц на президентските избори през 2024 г. Гласувам за Камала Харис, защото тя се бори за правата и каузите, за които смятам, че се нуждаят от воин, който да ги защитава,” написа тя в Instagram.

Тя се подписа: “Тейлър Суифт, бездетна дама с котки” – директна препратка към коментари, направени от вицепрезидента на Тръмп, Джей Ди Ванс.

