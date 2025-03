Хакери откраднаха стотици билети за турнето на Тейлър Суифт и ги препродадоха за 600 хил. долара

Срещу двама жители на Ню Йорк са повдигнати обвинения за предполагаема кражба и препродажба на повече от 900 билета, много от които за турнето Eras на Тейлър Суифт.

Прокурорите твърдят, че схемата за киберкражба е донесла печалба от над 600 000 долара. Сред другите значими събития са концерти на Адел и Ед Шийран, мачове от НБА и Откритото първенство на САЩ по тенис, съобщи Си Би Ес Нюз.

20-годишният Тайрон Роуз и 31-годишната Шамара Симънс, жители на Куинс, са обвинени в кражба в големи размери и компютърна манипулация. Прокурорите твърдят, че друго замесено лице все още не е арестувано, предава БГНЕС.

Окръжната прокуратура в Куинс заяви, че Роуз е бил изпълнител в StubHub и е пренасочвал имейли за потвърждение, за да може билетите да бъдат препродадени.

Two hackers have been arrested for allegedly stealing over 900 concert tickets, (of which most were for Taylor Swift’s Eras Tour), and then selling them for over $600,000 profit. (via DEADLINE) pic.twitter.com/OA6PFfdCCz

„Според обвиненията тези подсъдими са се опитали да използват популярността на концертното турне на Тейлър Суифт и на други събития с голям обществен интерес, за да спечелят за сметка на други хора“, се казва в изявление на окръжния прокурор на Куинс Мелинда Кац.

„Твърди се, че те са се възползвали от вратичка чрез офшорен доставчик на билети, за да откраднат билети за най-голямото турне на последното десетилетие, а след това са препродали тези места с изключителна печалба от над 600 000 долара.“, се посочва в съобщението.

StubHub направи изявление, в което пише, че „осигуряването на безопасна и сигурна платформа за нашите фенове е наш най-висок приоритет“.

Two individuals have been arrested and arraigned in New York City for stealing more than 900 concert tickets, many of which were for Taylor Swift’s Eras Tour, and making more than $600,000 in the process. https://t.co/cuxfyfiLOI pic.twitter.com/jfLLo4hGv5