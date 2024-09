Лейди Гага най-накрая коментира слуховете, че е хермафродит (ВИДЕО)

Повече от 10 години по-късно Лейди Гага обясни защо е отказала да отговори на слуховете, че е мъж.

В началото на кариерата на изпълнителката на Poker Face, чието истинско име е Стефани Германота, беше обект на спекулации, че всъщност е мъж, и дори беше попитана за конспиративните теории в интервю за Андерсън Купър през 2011 г.

По време на специалното предаване Купър каза: "Имаше слухове, че имаш мъжки придатък, че си хермафродит… Много артисти биха пуснали някакво изявление, в което да кажат “Това абсолютно не е вярно”, но ти се забавляваш с това."

Напълно невъзмутима, 38-годишната Гага вдигна рамене и отговори тогава: "Може би е така. Би ли било толкова ужасно? Защо, по дяволите, ще си губя времето и ще давам прессъобщение за това дали имам пенис или не? Моите фенове не се интересуват от това, нито пък аз."

Клипът редовно получава похвали в социалните мрежи и до днес, а сега при появата ѝ в новия документален филм на Netflix "What Happened To Bill Gates?" Гага обяснява защо не е почувствала нуждата да разсея слуховете.

"Когато бях в началото на 20-те си години, имаше слух, че съм мъж", разказва Гага на Бил Гейтс. "Аз обиколих целия свят. Пътувах за турнета и за промотиране на записите ми и почти във всяко интервю, в което седях – в интернет имаше такива снимки, които бяха подправени – те казваха: “Има слухове, че си мъж. Какво ще кажеш по този въпрос?"

