Дъщерите на Емили Блънт я смятали за „най-злия човек" на Земята заради ролята ѝ в „Дяволът носи Прада“

Дъщерите на Емили Блънт са я помислили за един от „най-злите“ хора на Земята, след като са видели играта ѝ в „Дяволът носи Прада“.

41-годишната актриса, която има дъщери Хейзъл, на 10 г., и Вайълет, на 7 г., със съпруга си Джон Красински, на 44 г., изигра хапливата асистентка Емили Чарлтън в комедията от 2006 г., а сега разказа как героинята ѝ е била толкова жестока, че е оставила децата ѝ зашеметени.

Тя разказа пред Page Six за реакцията им, след като видяли изпълнението ѝ: „Те си помислиха, че съм най-злият човек, който някога са виждали.“

Емили допълни за трайното въздействие на филма върху феновете: „Невероятно е, че той има такъв незаличим отпечатък върху хората и ми го цитират всяка седмица.“

