Леонардо ди Каприо и Дуейн Джонсън ще участват във филм на Мартин Скорсезе

Легендарният режисьор Мартин Скорсезе подготвя нов криминален екшън, ситуиран в Хавай, който ще го събере отново с Леонардо ди Каприо и ще го срещне за първи път с бившия кечист и холивудска звезда Дуейн Джонсън Скалата.

Според информация на Deadline, към все още неозаглавения филм се очаква да се присъедини и Емили Блънт, а сценарият е поверен на писателя и документалист Ник Билтън.

Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio and Emily Blunt will star in Martin Scorsese’s new crime thriller.



• Described as ‘The Departed’ meets ‘Goodfellas’



• Follows an aspiring mob boss who fights rival crime factions for control of the underworld of the Hawaiian islands pic.twitter.com/rNmEKex2E7