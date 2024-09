Разкриха причината за смъртта на вокалиста на Crazy Town

Причината за смъртта на фронтмена на Crazy Town Shifty Shellshock е разкрита.

Сет Бинзер, както е истинското му име, е починал вследствие на въздействието на фентанил, кокаин и метамфетамин. Смъртта на певеца на “Butterfly” е обявена за злополука.

Причината за смъртта му е удостоверена на 24 септември, три месеца след смъртта му на 24 юни. Той беше на 49 години.

"Сет Бинзер се бореше с пристрастяването и бързия успех на Crazy Town с 'Butterfly и така и не успя да достигне до по-успешно ниво, за да се справи със зависимостите си", заяви мениджърът на групата, Хауи Хюбърман пред PEOPLE на 27 юни. "Всички се опитахме, но в крайна сметка всички се провалихме, иначе Шифти щеше да е още тук".

