Вокалистът на Coldplay пропадна през дупка в сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Вокалистът на Coldplay претърпя неприятно падане на сцената. Крис Мартин и групата му изнесоха концерт на стадион "Марвел" в Мелбърн, Австралия в неделя, 3 ноември. В момента Coldplay са на световното си турне “Music of the Spheres”.

Фен улови момента, който се разпространи в X, известен преди като Twitter, показвайки как Крис говори на публиката и върви назад по сцената, когато след това се препъва през отворената врата в сцената, под която има двама членове на екипа. На видеото се чува шока на тълпата, притесняваща се дали Крис е добре. Певецът се приземи върху двама души от продукцията и го изигра хладнокръвно като им благодари, че "са го хванали".

След това Крис се пошегува, че инцидентът е станал популярен онлайн. Той каза: "Сега ще станем известни в YouTube."

The moment Chris Martin fell through a trapdoor right in front of me at the #Coldplay concert tonight. pic.twitter.com/qIdzMEGG0s