Мария Бакалова с главна роля в комедията „All Night Wrong“

Номинираната за „Оскар“ за „Борат 2“ актриса Мария Бакалова и актьорът от сериала „Severance“ Зак Чери ще участват в комедийния филм на Джейсън Джеймс „All Night Wrong“, пише БГНЕС.

От сценариста на „Много е сложно“ Джейсън Филиатро, Бакалова и Чери влизат в главните роли на Ел, вдовица с разбито сърце и Гари, страхлив съпруг, които се срещат в Tinder, за да се окажат с колата на убиеца, мъртво тяло и 40 000 долара в брой. В поредица от лоши избори и опасни срещи нощта на Ел и Гари се превръща в хаотично пътуване, изпълнено с битки, мистерии и последствия, които променят живота им.

Предварителната продукция ще започне тази есен в района на долината Колумбия в Британска Колумбия.

EXCLUSIVE: Academy Award nominee Maria Bakalova and Zach Cherry swipe right on the Jason James comedy feature ‘All Night Wrong’ https://t.co/9w7Fd4c1s9