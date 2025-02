Мат Деймън ще бъде Одисей в едноименния филм на Кристофър Нолан

Universal представи първия поглед към "Одисей" на Кристофър Нолан, чийто главен герой ще бъде изигран от Мат Деймън.

Снимката от страничен ъгъл показва Деймън, който е работил с Нолан в „Опенхаймер“, облечен във военни доспехи. В публикацията в X, в която се разкрива изображението, се повтаря премиерната дата на филма - 17 юли 2026 г., пише Deadline. предава БГНЕС.

First look at Matt Damon as Odysseus in Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’



In theaters on July 17, 2026. pic.twitter.com/6vCoGOiB44