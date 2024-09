Бионсе произвежда свое уиски ВИДЕО

Бионсе пусна нова реклама на своята марка уиски SirDavis в партньорство с известен бранд на спиртната напитка, предаде NOVA.

Звездата изглежда като богиня в блестяща златна рокля и руса перука в стил Мерилин Монро във видеото, което сподели в Instagram. Рекламата се развива на ретро-холивудско бляскаво парти, през което певицата Say My Name минава, докато държи чаша с уиски.

Докато се разгръща фриволността на партито, на заден план звучи песента Laisse-moi respirer на The Vrooming Crew и Delores. Заглавието на песента се превежда като: Позволете ми да дишам.

В рекламата дълга маса е подредена за вечеря, а Бионсе седи до съпруга си Джей-Зи, който е облечен в черен смокинг от три части.

В друга сцена певицата Halo седи пред прозорец, а зад нея в далечината се вижда Айфеловата кула. В цялата реклама уискито е представено на видно място между кадри на изключително атрактивни посетители на партита, които се наслаждават на напитката.

Изящната реклама завършва с надпис, която гласи: SirDavis. Американско уиски. Името на уискито е в чест на нейния прадядо Дейвис Хог, който е продавал уиски незаконно по време на ерата на забраната в американския Юг.

Изпълнителката на хита „Drunk in Love“ представи линията уиски SirDavis през август, а официално тя стана достъпна за потребителите в магазините и онлайн по-рано този месец.

Уискито на Бионсе се подготвя от години. "Винаги ме е привличала силата и увереността, които изпитвам, когато пия качествено уиски, и исках да поканя повече хора да изпитат това чувство", каза Бионсе в изявление.

"Когато открих, че прадядо ми е бил производител, почувствах, че любовта ми към уискито е предопределена. SirDavis е начин да му отдам почит, обединявайки ни чрез ново общо наследство“, продължи тя.

„В партньорство с Moët Hennessy създадохме вкусно американско уиски, което уважава традициите, но и дава възможност на хората да опитат нещо ново и уникално в категорията. Вие можете да го опитате по-добре, отколкото аз бих могла да ви кажа - добре дошъл, сър Дейвис", каза още звездата.