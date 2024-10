Почина актьор от сериала „Дните на нашия живот“

Актьорът, участвал в телевизионния сериал „Дните на нашия живот“, Дрейк Хогестин почина на 70-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Той е починал от рак на панкреаса. В изявление до медиите, семейството му съобщава, че Хогестин е водил тежка борба с болестта.

