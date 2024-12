Джим Кери се завръща в киното въпреки клетвата, че никога повече няма да играе

Един от най-обичаните актьори на нашето време, Джим Кери, за когото всички вярваха, че окончателно е приключил с киното, се завръща с нова роля в „Соник 3“. Какво го подтикна да се откаже от обещанието си и да облече отново костюма на доктор Роботник?

През 2022 година Джим Кери обяви, че слага край на актьорската си кариера. След премиерата на „Соник 2“, 62-годишната звезда заяви, че това ще бъде последният му филм. „Имам достатъчно. Направих достатъчно. Аз съм си достатъчен,“ категорично заяви актьорът, който е известен със своята искреност и духовни търсения. Но на премиерата на „Соник 3“ в Лондон, Кери даде съвсем различен отговор на въпроса защо е променил решението си: „Купих много неща и имам нужда от парите.“

