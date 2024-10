Екзопланета бе открита изключително близо до Земята

Астрономи откриха екзопланета, която е в близост до Земята. Тя се намира само на шест светлинни години от нашата планета, една нейна година трае три земни дни, а температурата на повърхността ѝ е 125 градуса Целзий. Откритието е направено около звездата на Барнард, една от най-близките до нашето Слънце, предаде АФП.

Откритието, публикувано в сп. Astronomy and Astrophysics, е резултат от петгодишни наблюдения с помощта на Много големия телескоп (VLT) в пустинята Атакама, Чили, предава БТА.



Екипът от астрономи от Европейската южна обсерватория (ESO) е търсил сигнали от възможни екзопланети, които се намират в "обитаемата зона" на звездата на Барнард. Това е зоната, в която на повърхността на дадена планета може да съществува вода в течно състояние - съществено условие за съществуване на живот.

Случаят с новооткритата екзопланета, наречена Барнард b, обаче не е такъв. Тя се намира 20 пъти по-близо до своята звезда, отколкото Меркурий до нашето Слънце, годината ѝ продължава 3,15 дни, а температурата на повърхността ѝ е приблизително 125 градуса Целзий.

Барнард b е една от известните екзопланети с най-малка маса и една от малкото с маса, по-малка от тази на Земята. Планетата обаче се намира твърде близо до своята звезда, за да бъде в обитаемата зона, казва Хонай Гонсалес Ернандес, изследовател в Института по астрофизика на Канарските острови, Испания, и водещ автор на изследването.

"Въпреки че звездата е с около 2500 градуса по-хладна от нашето Слънце, тя все пак е твърде гореща, за да поддържа вода в течно състояние на повърхността", добавя той.

Разположена в съзвездието Змиеносец, звездата на Барнард е втората най-близка до нас звездна система след групата от три звезди на Алфа Кентавър и се намира на около шест светлинни години.

В допълнение към близостта си тази звезда е основна цел в търсенето на екзопланети, подобни на Земята, тъй като е червено джудже - студена звезда.

