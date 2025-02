Повиши се вероятността астероидът 2024 YR4 да удари Земята през 2032 г.

Заплахата от новооткрития астероид 2024 YR4, чийто курс се проследява от телескопи, се е повишила леко - от 1% до 2,3%, но опасността от сблъсък все още е много малка, пише БТА, позовавайки се на Асошиейтед прес.

Нови изчисления показват, че има 2 процента вероятност космическата скала да удари Земята през 2032 г. Това също така означава, че има 98 процента шанс астероидът да премине безопасно покрай нашата планета.

Шансовете за удар почти сигурно ще продължат да се повишават и намаляват, предвид че траекторията на 2024 YR4 предстои да бъде изучена по-добре. Астрономите казват, че има голяма вероятност рискът да спадне до нула.

Космическият телескоп "Джеймс Уеб" - съвместен проект на НАСА, Европейската космическа агенция (ЕКА) и Канадската космическа агенция, ще наблюдава този близък до Земята през март, преди обектът да изчезне от полезрението. След като това се случи, учените ще трябва да изчакат до 2028 г., когато той отново ще мине по пътя ни.

