Даниел Дей-Луис излиза от пенсия и се завръща в киното

Трикратният носител на „Оскар“ Даниел Дей-Луис прекъсна пенсионирането си от актьорската професия, за да участва в режисьорския дебют на сина си.

67-годишният британски актьор се отказа от актьорската си кариера след участието си във филма „ Phantom Thread“ на Пол Томас Андерсън през 2017 г. и оттогава до голяма степен остава извън фокуса на общественото внимание.

Сега обаче той ще се снима във филма Anemone, режисиран от сина му Ронан Дей-Луис, потвърди американската независима продуцентска компания Focus Features.

