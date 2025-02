Със сатенена рокля и татуиран гръб: Анджелина Джоли на фестивала в Санта Барбара (СНИМКИ)

Международният филмов фестивал в Санта Барбара (SBIFF) отвори врати в историческото кино „Арлингтън“ във вторник, 4 февруари.

В продължение на около десет дни любителите на киното в Калифорния ще имат възможност да открият над 200 филма, да присъстват на оживени дебати и да зърнат звездите на червения килим.

Очаква се актьорите Ралф Файнс, Тимоте Шаламе, Зоуи Салдана, Адриен Броуди, Колман Доминго и Анджелина Джоли да получат своите награди на 40-ия SBIFF.

Angelina Jolie did ‘quiet luxury’ at the Santa Barbara Film Festival: love it or hate it? https://t.co/DMUJPSrQlt pic.twitter.com/3pMpWf20Ya — Kaiser@Celebitchy (@KaiseratCB) February 6, 2025

Снощи, Джоли излезе на сцената в Арлингтън, за да получи наградата си. Поздравена за кариерата си и по-конкретно за филма „Мария“, актрисата получи най-престижната награда на фестивала - „Maltin Modern Master Award“.

Облечена в дълга сатенена рокля в кремави нюанси, Анджелина Джоли пристигна пред фотографите с подходящо сако и дискретни бижута. След няколко мига под светкавиците актрисата свали сакото си, за да разкрие татуирания си гръб и ръце.

Angelina Jolie is honored with the Maltin Modern Master Award by Santa Barbara International Film Festival



| February, 05 | #angelinajolie | #SBIFF2025 | pic.twitter.com/NW5SSX4nyt — angelina jolie enthusiast (@ajolienthusiast) February 6, 2025

На лявото ѝ рамо са изписани шест географски координати. Те съответстват на мястото на раждане на всяко от шестте ѝ деца.

На лопатката си Анджелина е гравирала върху кожата си послание, свързано с децата ѝ.

Неописуема за непосветените, тази татуировка не е нищо друго освен будистка молитва на кхмерски език за сина ѝ Мадокс (23 г.):

„Нека враговете ти бягат от теб. Нека благата, които придобиваш, да бъдат твои завинаги. Красотата ти ще бъде като на Апсара. Където и да отидеш, много хора ще ти помагат, ще ти служат и ще те защитават, обграждайки те от всички страни“.

Angelina Jolie wows in white as she’s honored at the Maltin Modern Master Award ceremony at the Santa Barbara International Film Festival. 💫 pic.twitter.com/yliiqVFAg2 — ExtraTV (@extratv) February 6, 2025