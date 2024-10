Почина актьорът от "Умирай трудно 2" Джон Еймос

Актьорът Джон Еймос, известен от филмите "Умирай трудно 2" и "Пристигане в Америка", е починал на 21 август на 84-годишна възраст, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Новината за смъртта му разкри едва вчера синът му Кели Кристофър Еймос.

John Amos, the star of “Good Times,” “Roots” and “The Mary Tyler Moore Show,” died on Aug. 21 in Los Angeles of natural causes, his representative confirmed to Variety on Tuesday. He was 84. https://t.co/Pg90w8GL0B pic.twitter.com/h8nAeseYWz