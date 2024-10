Премиерата на фаталния филм "Ръжда" с Алек Болдуин ще се състои в Полша

Премиерата на филма "Ръжда" (Rust), на чиято снимачна площадка актьорът Алек Болдуин случайно застреля операторката Халина Хъчинс, ще бъде на Международния фестивал за операторско майсторство EnergaCamerimage в полския град Торун през ноември, съобщи "Варайъти".

Близо три години след трагичната смърт на родената в Украйна операторка Халина Хъчинс, която беше част от семейството на фестивала, Camerimage възнамерява да почете паметта ѝ и да напомни на света за нейното наследство. На тазгодишното издание на фестивала EnergaCamerimage ще бъде организирана специална прожекция за световната премиера на филма "Ръжда", се посочва на фестивалния сайт.

The movie “Rust,” which has become synonymous with the fatal shooting of its cinematographer on set in 2021, will be screened publicly for the first time in November at a film festival in Poland devoted to cinematography. https://t.co/AixtzxV1NN