Алек Болдуин искал да се самоубие след инцидента на снимачната площадка на филма "Rust"

Алек Болдуин и съпругата му Хилария са звездите в новото риалити шоу "The Baldwins", което обещава да даде на зрителите по-близък поглед към личния им живот. Във втория епизод Хилария направи разтърсващо разкритие за състоянието на съпруга си след трагедията на снимачната площадка на филма "Rust" през 2021 г., пише Мarca.

Тогава, по време на репетиция, реквизитен пистолет, който е в ръцете на Болдуин, произвел изстрел, в резултат на което загина операторката Халина Хътчинс, а режисьорът Джоел Соуза беше ранен. Случаят предизвика огромен обществен и правен отзвук, а последиците за Болдуин се оказаха тежки не само в юридически, но и в личен план.

В сцена от шоуто Хилария споделя пред приятел, че след инцидента съпругът ѝ е изпаднал в толкова тежко психическо състояние, че е обмислял самоубийство.

"Наскоро намерих тези съобщения между нас, изпратени на следващия ден след случилото се", разказва Хилария. "Той ми писа, че иска да се самоубие."

Alec Baldwin’s wife, Hilaria, revealed that the Rust actor texted her, saying he wanted to “k-ll himself” following the sh—ting on the set of the Western movie that k-lled cinematographer Halyna Hutchins and injured director Joel Souza.



