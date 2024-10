Лео Ди Каприо и Витория Черети се сбогуват с лятото в къщата си в Италия (СНИМКИ)

Леонардо ди Каприо и 26-годишната му приятелка Витория Черети попаднаха в обективите на папараците по време на почивка в родината на модела, Италия. Репортерите заснели 49-годишния актьор и любимата му, докато се наслаждавали на слънчевото време на балкона на къщата им.

Съдейки по снимките, знаменитостите са си прекарвали чудесно. Те седяха прегърнати един до друг, а Леонардо държеше в ръката си чаша с кафе. Двойката забеляза фотографите, но не се скри от камерите.

ICYMI: Here's Leonardo DiCaprio getting super cozy with Vittoria Ceretti over in Rome -- and it's something we don't see often out of these two. 👇 https://t.co/XRAvPhJ7ah