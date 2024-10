Ал Пачино бил на косъм от смъртта заради COVID-19

Ал Пачино разкри, че сърцето му е спряло, докато е страдал от COVID-19.

84-годишният актьор си спомни как е останал „да седи в къщата ми“ и че си е „отишъл“, след като е изпаднал в безсъзнание, докато се е борил с вируса.

„Нямах пулс. За няколко минути те дойдоха – линейката пред дома ми. Имаше около шестима парамедици в тази всекидневна и двама лекари, които бяха облечени с костюми, които изглеждаха като от космоса или нещо подобно“, сподели Пачино пред вестник „Ню Йорк Таймс“.

Al Pacino reveals he almost died of Covid https://t.co/f63qcEqvJ5 pic.twitter.com/Wo4m1D62ZL

Звездата от „Кръстникът“ обясни как е загубил съзнание, след като е започнал да се чувства „необичайно зле“, тъй като се е заразил с Ковид в неуточнен момент. Той заяви, че „никога преди това не е мислил“ за смъртта.

„Не видях бялата светлина или нещо подобно. Няма нищо там. Никога в живота си не съм мислил за това. Но знаете актьорите: звучи добре да кажа, че съм умрял веднъж“, каза холивудската звезда.

Въпреки че се е сблъскал със смъртта, актьорът от „Белязаният“ твърди, че децата му – Джули, на 34 г., близнаците Антон и Оливия, на 23 г., както и едногодишният Роман от различните му връзки – са „утеха“. Сега, когато е по-възрастен, той вече не намира обсъждането на смъртта за „болезнено“.

Al Pacino reveals he almost died of Covid – and delivers his verdict on the afterlife https://t.co/hChGd9GSuR