Андрю Гарфийлд и Флорънс Пю не чули "стоп" от режисьора по време на гореща любовна сцена

Химията между Андрю Гарфийлд и Флорънс Пю на снимачната площадка на новия им филм е била толкова интензивна, че актьорите дори не чули инструкциите на режисьора да спрат, докато снимали разгорещена любовна сцена.

По време на интервю за новия филм "Време за живот" Андрю Гарфийлд ясно си спомня заснемането на това, което той описва като „много интимна, страстна секс сцена“ с Пю, по време на което и двамата не чули режисьора да крещи “стоп,” което довело до неудобен момент.

Актьорът споделя, че това се е случило по време на първия кадър на любовната сцена, която е заснета на „затворена снимачна площадка” само с колежката му Пю, оператора на камерата и на микрофона.

"Сцената стана страстна, тъй като я хореографирахме", каза Гарфийлд. “И ние навлязохме в нея, и така да се каже, отидохме малко по-далеч, отколкото беше необходимо, само защото така и не чухме "стоп".

Джон Кроули, режисьорът, по това време бил в друга стая, близо до мястото, където текат снимките, каза Гарфийлд.

“Имам чувството, че и двамата някак телепатично си казвахме "това определено ми се струва като по-дълго", докато времето минаваше", спомня си актьорът.

Андрю Гарфийлд разкрива, че двамата осъзнали грешката си едва когато погледнали към членовете на екипа и видели, че те са се обърнали с лице към стената.

Макар актьорът да признава, че сцената е продължила твърде дълго, той и Пю са се “чувствали в безопасност” на снимачната площадка и не са се смутили твърде много от случилото се, а просто са продължили напред със снимките.

Официалният синопсис на романтичната комедия гласи, че "двойката се събира в следствие на изненадваща среща, която променя живота им".

"Време за живот" тръгва по кината след 11 октомври.