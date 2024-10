Лиса Мари Пресли: Майкъл Джексън беше девствен на 35 години

Посмъртните мемоари на Лиса Мари Пресли разкриват лични и непознати до момента аспекти от връзката ѝ с легендарния Майкъл Джексън. Двамата започват връзка през 1994 г., докато Лиса все още е омъжена за първия си съпруг, Дани Киоу. Бракът им приключва, след като Джексън признава любовта си към нея по време на пътуване до Лас Вегас.

„Майкъл ми каза: ‘Не знам дали си забелязала, но съм напълно влюбен в теб. Искам да се оженим и да имаме деца’“, споделя Пресли в мемоарите си „От тук до голямото неизвестно“. Тя допълва, че по това време и тя вече е изпитвала същите чувства.

След това признание, Пресли и Киоу се разделят приятелски, а с Майкъл започват официално да се срещат.

В книгата Пресли разкрива шокиращ детайл от връзката им, когато Майкъл ѝ признава, че на 35 години все още е девствен.. „Той ми каза, че е целувал Тейтъм О'Нийл и че е имал нещо с Брук Шийлдс, което не е било физическо, освен една целувка“, пише Пресли. „Мадона също се е опитала да се свърже с него, но нищо не се е случило.“

