94-годишният Клинт Истууд вече има нова жена до себе си

Актьорът Клинт Истууд отново е на любовна вълна, месеци след смъртта на партньорката си Кристина Сандера.

Американското издание Radar посочва, че 94-годишната холивудска икона има нова жена до себе си. "Клинт я заведе в хотела си в Кармел, Калифорния, където някога бе кмет. За повечето хора втора любов е почти невъзможна, а за някои просто загуба на време. Не и за него. Знае как да живее живота си пълноценно", коментира близък до звездата пред медията. По негови думи Клинт дори представил избраницата си пред семейството си. На този етап повече подробности за нея няма.

