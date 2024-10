Дъщерята на Клинт Истууд е арестувана за домашно насилие

Дъщерята на Клинт Истууд, Франческа Истууд, е била арестувана за домашно насилие в събота вечерта, съобщава TMZ.

31-годишната актриса е арестувана, след спор с приятеля си, докато са шофирали из Бевърли Хилс, Калифорния.

Съобщава се, че гаджето на Франческа е извикал полицията, след като вербалният им спор се е превърнал във физически и те са го инструктирали да кара до полицейското управление в Бевърли Хилс.

