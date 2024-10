Мелания разказа за първата си среща с Доналд Тръмп

Мелания Тръмп описа подробно първата си среща с настоящия си съпруг Доналд Тръмп в новите си едноименни мемоари, признавайки, че политикът е бил на среща с друга жена, когато започна да флиртува с нея.

В книгата Мелания обяснява, че е била на парти на Седмицата на модата през 1998 г. с приятел, когато бившият президент се приближава до тях — въпреки че беше придружен от „привлекателна руса жена”



“‘Здравей. Аз съм Доналд Тръмп," - каза той, когато стигна до масата ми. ‘Радвам се да се запознаем’”, спомня си Мелания според откъс, получен от Variety.

